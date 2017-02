Jüterboger Flüchtlingsheim - Tatverdächtiger nach Brandanschlag nun doch in Haft

02.02.17 | 16:30 Uhr

Ein junger Mann muss jetzt doch in Untersuchungshaft - er hatte im Oktober einen Brand in einer Flüchtlingsunterkunft in Jüterbog gelegt. Der damals 20-Jährige hatte die Tat eingeräumt, war aber danach auf freien Fuß gekommen.

Das Landgericht Potsdam hat den mutmaßlichen Brandstifter des Jüterborger Flüchtlingsheims in Untersuchungshaft geschickt. Der junge Mann hatte gestanden, den Brand gelegt zu haben, war danach aber zunächst freigekommen, weil das Amtsgericht Luckenwalde keine Fluchtgefahr sah. Das sagte ein Sprecher der Potsdamer Staatsanwaltschaft dem rbb und bestätigte damit einen Bericht der "Märkischen Allgemeinen Online".

Fremdenfeindliche Gesinnung als Motiv

Der Mann hatte nach seiner Festnahme gestanden, in der Nacht zum 1. Oktober Brandsätze gegen das Heim für minderjährige Flüchtlinge geworfen zu haben. Als Motiv gab er eine fremdenfeindliche Gesinnung an. In seiner Wohnung hatten die Ermittler umfangreiches Beweismaterial sichergestellt.



Das Amtsgericht Luckenwalde hatte die Tat als schwere Brandstiftung bewertet, mit einer drohenden Strafe zwischen einem und 15 Jahren Haft. Es gebe keine begründete Annahme auf Fluchtgefahr, so das Amtsgericht seinerzeit.

Staatsanwaltschaft Potsdam: Versuchter Mord

Die Staatsanwaltschaft Potsdam jedoch stufte die Tat von Anfang an als versuchten Mord. So bewertet das jetzt auch das Potsdamer Landgericht. Da man für versuchten Mord eine lebenslange Strafe bekommen kann, geht das Landgericht sehr wohl von einer Fluchtgefahr aus. Der 20-Jährige aus Jüterbog hatte im Oktober zwei Molotow-Cocktails gegen die Fassade der Unterkunft geworfen. Zwar war niemand in dem Gebäude, der 20-Jährige musste aber davon ausgehen, dass in dem Haus Menschen schliefen, so das Landgericht. Der Täter habe mögliche Tote billigend in Kauf genommen. Mit Informationen von Lisa Steger