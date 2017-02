Wer bei der Überwachung des Terroristen Amri geschlampt hat, wird in Norhein-Westfalen und auch in Berlin geklärt. Am Mittwoch äußerte sich zum ersten Mal der Verfassungsschutz-Chef. Mit seiner Aussage verblüfft er.

Der Berliner Verfassungsschutz hat ein Versagen im Fall Anis Amri zurückgewiesen. Der Nachrichtendienst sei im Sommer 2016 für die Beobachtung des späteren Attentäters gar nicht mehr zuständig gewesen – sondern allein die Polizei. "Uns ist nicht bekannt gemacht worden, dass die Polizei jegliche Tätigkeit in diesem Zusammenhang einstellen würde", sagte Verfassungsschutz-Chef Bernd Palenda am Mittwoch im Abgeordnetenhaus.

Für Burkard Dregger, innenpolitischer Sprecher der CDU, bleibt die Frage offen, "warum man Herrn Amri nach einer gefährlichen Körperverletzung in Neukölln nicht in Untersuchungshaft genommen hat." Er teile die bisherige Einschätzung, dass kein Anlass dafür bestand, nicht. "Gefährliche Körperverletzung ist ein Offizialdelikt, und ein Haftgrundbestand auch, nämlich Fluchtgefahr", so Dregger.

Acht Wochen nach dem Anschlag häufen sich die Fragen. Noch ist unklar, ob es - wie in Nordrhein-Westfalen - auch in Berlin einen Untersuchungsausschuss geben wird. Anis Amri war am 19. Dezember mit einem Lastwagen auf den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche gerast und hatte zwölf Menschen getötet. Der 24-Jährige wurde auf seiner Flucht in Italien von Polizisten erschossen. Amri war auch wegen krimineller Vergehen aufgefallen - eine geplante Abschiebung scheiterte jedoch an bürokratischen Hürden.

Mit Informationen von Norbert Siegmund