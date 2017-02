Verkehrstote in Brandenburg auf Rekordtief

Die Zahl der Verkehrstoten in Brandenburg ist auf den niedrigsten Wert seit der Wende gesunken. 121 Menschen starben im vergangenen Jahr auf den Straßen des Flächenlands. Das waren 32,4 Prozent weniger als im Jahr zuvor, wie Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) am Mittwoch in Potsdam mitteilte.

2015 hatte es mit 179 Toten eine Höchstmarke der vergangenen Jahre gegeben. Als Grund für den starken Rückgang der Verkehrstoten führen Experten die gesunkene Zahl von sogenannten Baumunfällen auf Alleen an. Brandenburg hatte für alle Alleen, in denen keine Leitplanken am Straßenrand stehen, ein Tempolimit angeordnet. Dort darf nur noch mit 70 km/h gefahren werden.