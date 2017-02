Pazderski will Bundestag-Direktmandat in Pankow

Die AfD in Berlin-Pankow hat Georg Pazderski zum Direktkandidaten für die Bundestagswahl im September gewählt. Der Landesvorsitzende und Fraktionschef im Abgeordnetenhaus tritt im Wahlkreis Pankow an, wie die Partei per Twitter bekannt gab.

Damit tritt er gegen den Kandidaten der Linken, Stefan Liebich an, der das Direktmandat bei den vergangenen zwei Bundestagswahlen gewonnen hatte. Pazderski hatte es sich lange offen gehalten, ob er in die Bundespolitik wechseln will.