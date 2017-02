Drei Kandidaten scheiterten in Brandenburg - AfD schlägt Christina Schade für Kontrollkommission vor

07.02.17 | 14:30 Uhr

Drei AfD-Kandidaten ließen die Brandenburger Landtagsabgeordneten bereits abblitzen, nun schickt die Partei eine neue Bewerberin ins Rennen: Christina Schade soll in die Parlamentarische Kontrollkommission gewählt werden. Zur Not will die AfD klagen.



Die AfD will nach mehreren gescheiterten Versuchen einen neuen Anlauf unternehmen, um an der parlamentarischen Kontrolle des Verfassungsschutzes in Brandenburg mitwirken zu können. Die wirtschaftspolitische Sprecherin der Fraktion, Christina Schade, solle für die Parlamentarische Kontrollkommission (PKK) nominiert werden, kündigte Fraktionschef Alexander Gauland am Dienstag an.



Sollte auch dieser Versuch scheitern, will die AfD erneut das Landesverfassungsgericht anrufen. Zuletzt war Ende 2016 Gauland selbst bei einer Abstimmung im Landtag durchgefallen. Christina Schade ist nach Angaben des Brandenburger Landtags seit 2014 AfD-Mitglied. Im Landtag sitzt sie im Wirtschaftsausschuss. Vor ihrer Wahl in den Landtag war die studierte Ökonomin mehrere Jahre als Finanz- und Unternehmensberaterin tätig.

Auch Kalbitz und Galau fielen durch

Zuvor hatte die AfD bereits weitere Kandidaten erfolglos aufgestellt: Zunächst wurde Andreas Kalbitz wegen seiner Mitgliedschaft in rechtsgerichteten Vereinen als Kandidat abgelehnt. Danach fiel der AfD-Abgeordnete Andreas Galau mehrfach durch. Ihm wurde seine frühere Mitgliedschaft bei den rechtsgerichteten Republikanern vorgehalten. Das Landesverfassungsgericht hat bereits geurteilt, dass auch ein AfD-Kandidat die Möglichkeit haben muss, sich den anderen Fraktionen vorzustellen - allerdings habe kein Kandidat einen Anspruch, dann auch gewählt zu werden.

Gremium hat weitreichende Befugnisse

Bis zu neun Abgeordnete kontrollieren in Brandenburg in der Parlamentarischen Kontrollkomission mit den Verfassungsschutz. Laut Gesetz soll die Opposition in diesem Gremium angemessen vertreten sein. Gewählt werden die Mitglieder vom Landtag.



Die Regierung muss diesen Abgeordneten dann über die Arbeit des Verfassungsschutzes berichten, über besondere Vorkomnisse, aber auch Einzelfälle. Die Kontrollkommission kann Einsicht in Akten nehmen, Zutritt zur Behörde verlangen oder Bedienstete befragen.