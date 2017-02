AfD-Stadtratskandidat tritt in Pankow nicht mehr an

Nicolas Seifert wollte Stadtrat in Berlin-Pankow werden. Er ist AfD-Politiker und konnte sich in sieben Wahlgängen nicht durchsetzen. Zuletzt lehnten ihn immer mehr Verordnete ab. Jetzt wird er bei der nächsten Stadtratswahl nicht mehr antreten. Von Tina Friedrich

Der AfD-Kandidat für den Stadtratsposten in Berlin-Pankow, Nicolas Seifert, zieht seine Bewerbung zurück. "Er sieht keine Erfolgsaussichten mehr", bestätigte der stellvertretende Bezirksverbandssprecher Ronald Gläser rbb|24 die Entscheidung. Bei der nächsten Bezirksverordnetenversammlung am 1. März wird Seifert nicht noch einmal antreten.

Bisher war Nicolas Seifert in sieben Wahlgängen gescheitert, zuletzt mit deutlich mehr Gegenstimmen als in früheren Wahlgängen. In der BVV-Sitzung Ende Januar erhielt er 43 Nein-Stimmen bei lediglich sieben Ja-Stimmen, einer weniger als es AfD-Verordnete in der BVV gibt. Ein Verordneter der AfD fehlte allerdings in der Sitzung. Zuvor gab es deutlich mehr Enthaltungen. Bei vielen Enthaltungen kann der Kandidat trotzdem gewählt zu werden, da für die Wahl der Stadträte nur das Verhältnis von Ja- zu Nein-Stimmen relevant ist. "Wir hoffen, mit einem neuen Kandidaten nicht mehr auf solche unbegründeten Widerstände zu stoßen", kommentierte Gläser.