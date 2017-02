In der Rigaer Straße in Berlin-Friedrichshain sind in einer Tiefgarage 21 Autos demoliert worden. Das Szenario deutet auf linksextreme Täter hin. Innensenator Geisel (SPD) nannte die Tat "absolut inakzeptabel".

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Donnerstag in der Rigaer Straße in Berlin-Friedrichshain 21 Fahrzeuge demoliert. Sie waren in der Tiefgarage eines Neubaus abgestellt; an den meist hochwertigen Autos wurden Scheiben eingeschlagen und Reifen zerstochen.

Ein Anwohner hatte die Polizei alarmiert, nachdem er gegen 01.00 Uhr in der Nacht Geräusche von zersplitterndem Glas und Autoalarmanlagen gehört hatte. Ein Zeuge gab laut Polizei an, zwei dunkel gekleidete Personen mit Kapuzen aus dem Innenhof weglaufen gesehen zu haben.