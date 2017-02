Die meisten Täter sind Neonazis und andere Mitglieder der rechtsextremen Szene. Viele Taten fallen in den Bereich der Volksverhetzung, etwa durch judenfeindliche Beschimpfungen, Mails oder Internetveröffentlichungen. Unter Propagandadelikte und Sachbeschädigungen fallen Hakenkreuz-Schmierereien an Hauswänden oder Denkmälern.

Die Senatsinnenverwaltung und die Polizei betonten, die endgültigen Zahlen sollen erst Mitte des Jahres vorliegen. In diesem Jahr sei man mit der Statistik zudem im Verzug: "Aufgrund des Anschlages auf den Berliner Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz und den damit verbundenen umfangreichen polizeilichen Maßnahmen sind (...) erhebliche Erfassungsrückstände zu verzeichnen, die bislang noch nicht aufgearbeitet werden konnten. Die Fallzahlen sind insoweit nur eingeschränkt aussagekräftig."

Antisemitische Vorfälle können auch bei der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus (Rias) in Berlin gemeldet werden. Es wurde vom Verein für demokratische Kultur in Berlin e.V. gegründet. Über das am 20. Juli 2015 an den Start gegangene Portal können User in deutscher, englischer und russischer Sprache Fälle von alltäglichem Antisemitismus melden.

Das Projekt arbeitet für die Beratung von Opfern und ihren Angehörigen mit verschiedenen Organisationen zusammen, etwa der "ReachOut"-Opferberatungsstelle und der Amadeu Antonio Stiftung.