Ein 21-jähriger Mann ist in Berlin-Gesundbrunnen offenbar wegen seiner Konfession von einer zehnköpfigen Gruppe angegriffen und verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich am Dienstagabend am U-Bahnhof Gesundbrunnen zunächst ein Streit an der Halskette des 21-jährigen Libanesen entzündet.



Er trug als Anhänger ein "Dhulfiqar" - ein Schwert - das häufig von Schiiten getragen wird, wie ein Polizeisprecher rbb|24 berichtete.