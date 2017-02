Doch Vaerst ist kein Einzelfall. Wer genau im Sold der Stadt mehr verdient als der Bürgermeister, verrät die Senatsverwaltung aus Datenschutzgründen nicht. "Es handelt sich hierbei nur um eine sehr geringe Zahl von Führungskräften in rechtlich unselbständigen Kultureinrichtungen wie etwa Theatern und Konzerthaus", sagt Ingrid Siebert-Yeats, Pressesprecherin der Senatsverwaltung für Finanzen. Denn Theater wie die Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz sind Teil der Landesverwaltung und die dortigen Künstler damit Beschäftigte des Landes.

Die Aufregung um Rembert Vaerst, den neuen Leiter des Berliner Landesbetriebs für Flüchtlingsheime, ist groß . Ohne Ausschreibung und am Tarifvertrag vorbei wurde der Hamburger angeheuert, um bei den neuen Berliner Flüchtlingsunterkünften klar Schiff zu machen, kritisierte etwa Florian Graf, Fraktionschef der Berliner CDU. 15.000 Euro im Monat soll Vaerst verdienen – rund 1.000 Euro mehr als Regierungschef Michael Müller (SPD).

Im Staatsdienst zu arbeiten, bedeutet eigentlich, dass man sich einem strengen Gehaltsregiment unterwirft: Bezahlt wird exakt nach Tarifvertrag. Gehaltsverhandlungen wie in der freien Wirtschaft gibt es nicht.

Das stimmt aber nicht für 50 Beschäftigte der Berliner Hauptverwaltung, die außertariflich bezahlt werden - so wie Rembert Vaerst. Das heißt, sie verdienen mehr als in ihrer Entgeltgruppe vorgesehen. Im Durchschnitt kostet jeder von ihnen den Steuerzahler 106.130 Euro im Jahr 2017.

Deren Tätigkeiten können vielfältig sein und prinzipiell ist es auch möglich, jemand mit mittlerem Einkommen so ein etwas höheres Gehalt zu bieten. Laut Stellenplan des Landes Berlins arbeitet beispielsweise je ein außertariflich Beschäftigter mit abgeschlossener wissenschaftlicher Hochschulbildung im Landesamt für Mess- und Eichwesen, der Verwaltungsakademie oder der Sportabteilung der Senatsverwaltung für Inneres. Einen außertariflichen Vertrag hat auch je ein Arzt in der Justizvollzugsanstalt Plötzensee sowie in der Berliner Gerichtsmedizn.

Bei der Gewerkschaft findet man es grundsätzlich nicht gut, dass außerhalb des Tarifsystems bezahlt wird. Doch um gute Leute, beispielsweise im IT-Bereich, anziehen zu können, brauche es die freie Vertragsgestaltung. "Man sollte Tarifverträge so gestalten, dass sie adäquat zur freien Wirtschaft sind, sonst kommen die Leute einfach nicht zu uns," sagt Franz Becker, Landesvorsitzender des Beamtenbundes Berlin.