Der Türkei-Korrespondent der "Welt" Deniz Yücel befindet sich seit Tagen in türkischem Polizeigewahrsam. Eine Berliner Initiative hat am Sonntag einen Autokorso organisiert, um die Freilassung des Journalisten zu fordern. Auch Bundeskanzlerin sowie Auswärtiges Amt haben sich eingeschaltet.

Mit einem Autokorso durch Berlin hat sich am Sonntag eine Initiative für den in der Türkei festgehaltenen Journalisten Deniz Yücel eingesetzt. Laut Initiatoren fuhren rund 60 Fahrzeuge am Sonntagnachmittag vom Berliner Alexanderplatz durch die östliche Innenstadt bis nach Kreuzberg.

Der Journalist Deniz Yücel wurde in der vergangenen Woche in der Türkei wegen angeblicher Terrorpropaganda, Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung und Datenmissbrauchs verhaftet. Dies wurde zumindest seinen Anwälten gesagt. Yücel ist der erste deutsche Journalist, der seit Verhängung des Ausnahmezustands in der Türkei von der Polizei festgehalten wird.