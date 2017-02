In der Türkei inhaftierter Journalist - Autokorsos für Deniz Yücel in zehn Städten geplant

26.02.17 | 15:42

Die Initiative #FreeDeniz hat für Dienstag erneut zu Autokorsos aufgerufen, um gegen die Inhaftierung des "Welt"-Korrespondenten Deniz Yücel in der Türkei zu protestieren. Auf ihrer Facebook-Seite schreiben sie, dass sich dieses Mal mindestens zehn Städte gleichzeitig an der Aktion beteiligen sollen. So sind neben Berlin auch Autokorsos in Frankfurt, Hannover, Bremen, Hamburg, München, Köln, Leipzig, Bielefeld und Wien geplant. Die Initiatoren hoffen, dass sich noch weitere Städte anschließen.



In Yücels Heimatstadt Flörsheim in Hessen hatten bereits am Samstag rund 150 Fahrer mit einem Autokorso demonstriert. In Berlin fuhren vor einer Woche rund 60 Fahrzeuge bei einem Korso vom Berliner Alexanderplatz durch die östliche Innenstadt bis nach Kreuzberg, um Yücels Freilassung zu fordern.

Ausnahmezustand erlaubt Festsetzung von bis zu zwei Wochen

Der Journalist Yücel, der die deutsche und die türkische Staatsbürgerschaft besitzt, wird seit dem 14. Februar von der türkischen Polizei ohne Haftbefehl festgehalten. Er befindet sich in einem Istanbuler Polizeipräsidium in Gewahrsam. Gegen ihn wird wegen Mitgliedschaft in einer Terrororganisation, Terrorpropaganda und Datenmissbrauchs ermittelt.



Aufgrund des in der Türkei verhängten Ausnahmezustands können Verdächtige bis zu 14 Tage in Gewahrsam gehalten werden. Demnach muss Yücel spätestens Dienstag einem Haftrichter vorgeführt oder freigelassen werden.

Özdemir: "Gabriel hat viel zu lange geschwiegen."