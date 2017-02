Stimmen Sie ab!

Sollten Autospuren in Radwege umgewandelt werden?

Auf zwei großen Berliner Straßen soll testweise den Autofahrern Platz abgezwackt und den Radfahrern zugeschlagen werden. Der Hintergrund: Rot-Rot-Grün in Berlin will eine neue, klimafreundliche Verkehrspolitik - und hofft, dass so mehr Pkw-Fahrer aufs Rad umsteigen. Sind weniger Spuren für Autofahrer eine geeignete Lösung?