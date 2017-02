Wachfirmen und ein Bauzaun schützen das Gelände mit den hundertjährigen Bäumen. Davor steht die Polizei. Dahinter wird seit etwa 10 Uhr mit Kettensägen gearbeitet: Auf dem Gelände des 100 Jahre alten privaten Leonorenparks in Berlin-Lankwitz werden am Montag insgesamt 200 Bäume gefällt, damit dort Unterkünfte für Flüchtlinge gebaut werden können.

Rund 30 Anwohner und Unterstützer, darunter eine Bürgerinitiative, protestierten am Montagmorgen dagegen - unter dem Motto: "Ja zu Flüchtlingsunterkünften, aber Hände weg vom Park". "Es ist der sechzehnte Baum, den sie hier in 20 Minuten fällen", so eine fassungslose Zuschauerin der Baumfällaktionen zu rbb|24. "Aufhören, aufhören", skandiert Hannelore Kühn-Kleeberg, eine Anwohnerin im Rentenalter. Und ein weiterer Anwohner findet es "enttäuschend, wenn man sieht, wie der Senat daher kommt und in wenigen Minuten Bäume fällt, die hundert Jahre gewachsen sind".