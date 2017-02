Im Kampf gegen den Terrorismus will Justizsenator Dirk Behrendt die Berliner Staatsanwaltschaft stärken. Der Grünen-Politiker sagte der "Berliner Morgenpost" (Sonntag), er wolle beim Personal mehr in Richtung Islamismus und Terrorismus nachsteuern. Die alte Regierungskoalition habe vor allem auf die Schwerpunkte Rocker- und Internetkriminalität gesetzt.



Behrendt verwies auch darauf, dass der Generalbundesanwalt wegen Überlastung etliche Verfahren an Berlin abgegeben hat. Dass der Generalbundesanwalt die Bundesländer inzwischen um Personal gebeten hat, konnte der Justizsenator nicht bestätigen. Ein entsprechender Brief, von dem der "Spiegel" berichtet, sei bei ihm noch nicht angekommen.

In Brandenburg wird die Bitte des Generalbundesanwalts geprüft, wie Justizminister Stefan Ludwig (Linke) dem rbb am Samstagabend sagte. Er sehe aber die Bundesregierung in der Pflicht, die notwendigen Personalstellen bei Richtern und Staatsanwälten zur Verfügung zu stellen.