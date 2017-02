In den vergangenen Jahren standen die politischen Parteien nicht gerade hoch im Kurs: die Mitgliederzahlen - auch in Berlin - waren eher rückläufig. 2016 aber sind die Zahlen wieder gestiegen, bei fast allen Parteien. Offenbar gibt es einen "Trump-Effekt". Nur die CDU kann davon nicht profitieren.

Werden die Zeiten politischer? Seit dem Wahlsieg von Donald Trump bekommen SPD, Linke und Grüne viele neue Mitglieder - in Berlin, Brandenburg und bundesweit. In manchen Landesverbänden sind die monatlichen Eintritte dreimal so hoch wie sonst.

Ein Parteibuch der Linken hatten zuletzt 7.508 Berliner, 61 mehr als vor Jahresfrist. Noch deutlicher konnten die Grünen ihre Mitgliederzahl steigern, um 571 oder gut 11 Prozent auf 5.717. Die FDP, die nach fünf Jahren Abstinenz ins Abgeordnetenhaus zurückkehrte, legte per Saldo um 142 Mitglieder auf 2.636 zu. Bei der AfD, die erstmals im Berliner Parlament vertreten ist, war die prozentuale Steigerung am höchsten: 1.180 Mitglieder nach 925 ein Jahr zuvor - das entspricht einem Plus von gut 27 Prozent.

Über die Gründe des Mitgliederzuwachses kann vorerst nur spekuliert werden - allerdings haben die meisten Parteien einen zeitlichen Zusammenhang mit politischen Großereignissen, wie zum Beispiel Wahlen, festgestellt. "Rund um die Wahl zum Abgeordnetenhaus hat die Berliner SPD einen starken Anstieg an Eintritten verzeichnet", hieß es aus der SPD-Pressestelle. "Nach dem Wahlerfolg von Donald Trump verdoppelte sich die Zahl der Parteieintritte im November im Vergleich zum Vormonat auf 230." Noch deutlicher scheint sich die Nominierung von Martin Schulz zum neuen SPD-Chef auszuwirken, so dass sich der Mitgliederzuwachs auch im Jahr 2017 weiter fortgesetzt hat: "In die Berliner SPD sind in den letzten zehn Tagen rund 600 Neumitglieder eingetreten", schilderte eine Sprecherin den Stand am Freitag.



Linke und Grüne dagegen berichten auch von einem "Trump-Effekt" und einer stärkeren Politisierung rund um die Berlin-Wahl. Bei den Grünen gab es auch mehr Eintritte im Zuge der Bildung von Rot-Rot-Grün und der Urwahl des Spitzenduos für die Bundestagswahl.