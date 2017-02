Die GSG 9 der Bundespolizei soll einem Medienbericht zufolge in der Nähe von Berlin einen zweiten Standort erhalten. Bisher befand sich das alleinige Hauptquartier der Anti-Terror-Einheit in St. Augustin bei Bonn. Künftig soll die GSG 9 aber auch im Osten stationiert sein. Wie die monatlich erscheinende Zeitung "Behörden Spiegel" am Dienstag berichtet, ist auch eine Anbindung an die Hubschrauberflotte der Bundespolizei in Ahrensfelde am nordöstlichen Stadtrand möglich.