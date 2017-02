Seit Jahren will ein Investor in Ernker bauen. Grundlage ist ein gültiger Bebauungsplan, an dem die Behörden der Stadt, des Kreises und des Landes beteiligt waren. Doch als der Investor loslegen will, schreit der Kreis auf und verweist auf das Wasserschutzgebiet. Warum sind sie nicht eher eingeschritten?