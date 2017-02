Nach den jüngsten Anti-Terror-Razzien in Berlin und Hessen hat der Vorsitzende des Innenausschusses des Deutschen Bundestags, Ansgar Heveling, ein schärferes Vorgehen gegen Moscheevereine gefordert. Dem rbb sagte der CDU-Politiker am Donnerstag, dass Moscheen geschlossen werden sollten, bei denen nicht die Religion, sondern politische Ideologie im Vordergrund stünden. Er unterstützt damit Innenminister Thomas de Maizière (CDU), der die Moscheen in Deutschland genauer beobachten will.

Bei Razzien in Berlin am Dienstag waren drei Männer festgenommen worden, die mit dem Moscheeverein "Fussilet" in Verbindung gestanden haben sollen. In der Moschee in Moabit verkehrte auch Anis Amri, der Attentäter vom Breitscheidplatz.