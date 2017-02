Die Grünen-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus hat am Freitagabend zum fünften Mal ihren Hatun-Sürücü-Preis verliehen. Die Auszeichnung ging an drei Initiativen, die sich für das Recht von Mädchen und jungen Frauen auf Chancengleichheit und Selbstbestimmung einsetzen.

Der erste Preis und 500 Euro gingen an die Reinickendorfer Kinder- und Jugendfreizeitstätte "Centre Talma". Mit derzeit mehr als 500 aktiven Mitgliedern bietet sie seit 1994 in mehr als 40 Sport- und Tanzkursen aktive Kinder- und Jugendsozialarbeit an. Mit dem zweiten Preis und 300 Euro wurden die Boxgirls Berlin e.V. geehrt, die nach Meinung der fünfköpfigen Jury mit ihrer Sport- und Bildungsarbeit dazu beitragen, die Rollenbilder von Männern und Frauen aufzulösen. Der dritte Preis und 200 Euro gingen an die Initiative "Bikeygees", deren drei Gründerinnen seit 2015 nach Berlin geflüchteten Frauen das Fahrradfahren beibringen.

Die Ehrung sollte zugleich daran erinnern, dass noch mehr Engagement für die Selbstständigkeit von Mädchen und jungen Frauen notwendig sei, hieß es. Der sogenannte Ehrenmord an der 23-jährigen Hatun Sürücü in Berlin hatte vor zwölf Jahren bundesweit für Entsetzen gesorgt. Die Deutsche mit kurdischen Wurzeln war am 7. Februar 2005 einem sogenannten Ehrenmord zum Opfer gefallen. Ihr jüngster Bruder hatte sie an einer Bushaltestelle in Berlin-Tempelhof erschossen, weil sie ein selbstbestimmtes Leben führen wollte.