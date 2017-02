Sitzung des Innenausschusses - Lageso ließ sich von Amri in die Irre führen

13.02.17 | 17:55 Uhr

Im Fall Amri ist ein weiteres Detail bekannt geworden: Demnach war es dem späteren Attentäter im Herbst gelungen, das Lageso in die Irre zu führen. Auf die Überwachung des Tunesiers habe dies aber keinen Einfluss gehabt, hieß es am Montag im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses Berlin.



Offenbar ist den Berliner Behörden im Umgang mit dem späteren Attentäter Anis Amri ein weiteres Missgeschick unterlaufen. Wie Innenstaatssekretär Torsten Akmann am Montag vor dem Innenausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses sagte, hat das Berliner Lageso Amri im Herbst nicht nur nach Nordrhein-Westfalen weitergeleitet, sondern - unter zwei anderen Identitäten - auch an Flüchtlingsunterkünfte in Hamburg und Berlin vermittelt. Ob Amri die Unterkünfte genutzt hat, sagte Akmann nicht.



Lückenlose Überwachung laut Geisel unmöglich

Insgesamt soll Amri in Deutschland über zehn verschiedene Identitäten verwendet haben, zum Beispiel, um mehrfach Behördenleistungen zu beziehen. Offiziell gemeldet war er, auch nach seinem Untertauchen, in einer Flüchtlingsunterkunft im nordrhein-westfälischen Kleve. Von der Lageso-Panne habe er erst am vergangenen Freitag erfahren, sagte Akmann. Auch Innensenator Andreas Geisel (SPD) wurde im Ausschuss von den Innenexperten der verschiedenen Fraktionen befragt. Dabei stellte er sich vor den früheren Senat und die Polizei. Die Überwachung Amris zu beenden sei eine Frage der Kapazitäten und der Einstufung gewesen, sagte Geisel. Die Überwachung aller 550 so genannten islamistischen Gefährder in Deutschland erfordere 16.000 Polizisten. "Die stehen nicht zur Verfügung. Die werden auch nicht zur Verfügung stehen."



"Wir können den Menschen nicht in den Kopf sehen"

Die Telefonüberwachung von Amri im Sommer 2016 habe keine Erkenntnisse geliefert und sei daher im September 2016 beendet worden, sagte Geisel. "Wir müssen feststellen, dass diese Überwachungsmaßnahmen nicht zu den Ergebnissen geführt haben, die wir uns alle im Nachhinein [...] gewünscht hätten. Wir können den Menschen nicht in den Kopf schauen."



Auch die frühere Auswertung der Videoaufnahmen der Fussilet-Moschee, wo Amri ein- und ausging, hätten wenig gebracht. "Aus der heutigen Sicht ist das sicherlich interessant. [...] Aber damals hätte man nur festgestellt, dass ein Islamist in eine Moschee geht." Das sei weder strafbar noch ein Haftgrund."Die schnelle Auswertung der Videoaufnahmen hätte nichts verhindert, so der Innensenator.

Ströbele hält Untersuchungsausschuss für immer wahrscheinlicher

Am Morgen hatte Geisel in einer nicht-öffentlichen Sitzung des Innenausschusses auch dem Bundestag Bericht erstattet. Dabei wurden auch die Chefs von Bundesnachrichtendienst, Bundesverfassungsschutz und Bundeskriminalamt befragte. "Es sind noch längst nicht alle Fragen beantwortet", erklärte anschließend die innenpolitische Sprecherin der Linken, Ulla Jelpke. Die Bereitschaft der angehörten Behördenvertreter, Fehler einzuräumen, sei "praktisch nicht vorhanden".



Grünen-Fraktionsvize Konstantin von Notz sagte, eine Sondersitzung werde der Komplexität der Thematik nicht gerecht werde - nicht zuletzt, weil die Abgeordneten keine Akteneinsicht hätten. Notz forderte, dass sich Opposition und Koalitionsfraktionen ein "sinnvolles parlamentarisches Verfahren" überlegen müssten. Der Grünen-Abgeordnete Hans-Christian Ströbele erklärte, "dass ein Untersuchungsausschuss auf Bundesebene immer näher rückt".