Der Bezirk Berlin-Mitte will weiter gegen illegale Zelt-Camps von Obdachlosen vorgehen. Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel (Grüne) erklärte am Donnerstag: "Das wilde Campieren zu tolerieren ist nicht sozial und löst keine Probleme". Das Bezirksamt sei sich bewusst, in welcher verzweifelten Lage die wohnungslosen Menschen sind. Oftmals stellten das Zelt oder noch provisorischere Schlafstätten die letzte Zufluchtsstätte für die wohnungslosen Menschen dar. Dennoch könne das Campieren in Grünflächen und auf öffentlichem Straßenland nicht geduldet werden.

Das Ordnungsamt Mitte will den Angaben zufolge auch weiterhin das Campieren auf öffentlichen Flächen unterbinden. Man wolle den Menschen bei künftigen Räumungen auch mehrsprachige Informationen zu Berliner Hilfsangeboten an die Hand geben, kündigte der Politiker an. Ohnehin stünden Obdachlosen jeglicher Herkunft etwa Angebote der Kältehilfe offen. Es gebe aber auch Menschen, die keine Hilfe in Anspruch nehmen wollen, obwohl ihnen Sozialhilfe zusteht. "Aus dieser Ablehnung erwächst aber nicht das Recht, sein Zelt auf öffentlichen Flächen aufzustellen", erklärte von Dassel weiter.

Es gibt Schätzungen, wonach in Berlin bis zu 10.000 Menschen auf der Straße leben. Experten sehen eine Zunahme in den vergangenen Jahren. Erst am Mittwoch wurde die Kältehilfe um 100 Plätze auf nun bis zu 920 Betten aufgestockt.