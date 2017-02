Das Einreiseverbot, das US-Präsident Donald Trump für Bürger aus sieben überwiegend muslimischen Staaten erlassen hat, stößt auf viel Kritik. Auch in Berlin sind Menschen davon betroffen. Am Samstag haben sich hier Trump-Gegner zum Protest versammelt.

Gegner des neuen US-Präsidenten Donald Trump haben sich am Samstag in Berlin zu einer Demonstration versammelt. Sie protestieren gegen dessen umstrittenes Einreiseverbot für Bürger aus bestimmten, mehrheitlich muslimisch bevölkerten Staaten.

Gegen 14 Uhr hat die Protestaktion mit einer Kundgebung vor dem Brandenburger Tor begonnen. Die anschließende Marschroute führt vom Pariser Platz aus über Wilhelm-, Dorothen- und Ebertstraße bis zur Behrenstraße.



Parallel findet eine Demonstration in Paris statt. Hintergrund ist ein Dekret des neuen US-Präsidenten, das Bürgern aus Syrien, Iran, Irak, Sudan, Somalia, Libyen und dem Jemen die Einreise in die USA für 90 Tage untersagt. Das Einreiseverbot löste international, aber auch in den USA selbst Empörung aus. In Berlin sind nach Angaben des Statistischen Landesamtes rund 45.000 Menschen von dem Einreiseverbot betroffen. Dazu kommen Deutsche mit Doppelpass.



Schon bei seiner Wahl zum 45. Präsidenten der USA sowie bei dessen Amtsantritt demonstrierten Menschen in Berlin gegen Donald Trump.