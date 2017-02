Unbekannte haben in der Nacht zu Freitag in der Rigaer Straße in Berlin-Friedrichshain erneut politische Parolen auf Fahrzeuge und Bauzäune geschmiert. Zwei Autos wurden mit roter Farbe besprüht, wie die Polizei mitteilte. Einen nahegelegenen Bauzaun hatten die Täter zudem mit Parolen versehen, die sich gegen die Polizei und die Gentrifizierung richteten. Die Polizei geht von Tätern aus der linksextremistischen Szene aus.



Bereits in der Nacht zu Donnerstag hatten mutmaßlich linksextreme Täter in der Tiefgarage eines Neubaus in der Rigaer Straße insgesamt 21 Fahrzeuge demoliert. An den meist hochwertigen Autos waren Scheiben eingeschlagen und Reifen zerstochen worden. Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) hatte die Tat als "blinde Zerstörungswut gegen vermeintlich Bessergestellte" verurteilt.