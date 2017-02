Erhebliche Unterschiede gibt es zwischen den einzelnen Bezirken. Schüler in Steglitz-Zehlendorf erreichten nur zu 3,2 Prozent keinen Abschluss, in Neukölln waren es 15,4, in Mitte 15,3 Prozent. Zugleich bestanden aber stadtweit auch mehr als 45 Prozent der Schulabgänger das Abitur.

Ebenfalls am Mittwoch hat das Statistische Bundesamt in Wiesbaden Angaben zu den Kosten der Schulausbildung in den einzelnen Bundesländern veröffentlicht. Dabei liegt Berlin deutlich über dem Bundesdurchschnitt.

Den Angaben zufolge investierte die Hauptstadt im Schnitt rund 8.500 Euro pro Jahr in die Ausbildung eines Schülers, rund 1.800 Euro mehr als in anderen Bundesländern. In Brandenburg lagen die Kosten bei durchschnittlich 6.700 Euro. Am wenigsten investiert Nordrhein-Westfalen in die Schulausbildung. Dort fielen 2015 nur 5.900 Euro pro Schüler an.