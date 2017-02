Michael Berlin Donnerstag, 23.02.2017 | 19:14 Uhr

Die Idee finde ich gut; ist auch auf Alkohol und Tabak ausweiten - zumindest, da wo Kinder täglich unterwegs sind z.B. ÖPNV und Bahnhofskioske. "Wir wollen Cannabis in staatlich lizensierten Verkaufsstellen, die sich an Erwachsene richten, nicht an Jugendliche - mit der Möglichkeit Gesprächsangebote wahrzunehmen. Für Jugendliche fordern wir einen Ausbau der Prävention..." Möglichst an mehreren Orten in allen Bezirken, damit sich das Geschäft nicht an einem Ort konzentriert. Genügend Erfahrungen gibt es bereits in vielen Ländern; entsprechend können bewährte Konzepte zwecks Adaption hier einfach kopiert werden.