Das Volksbegehren für mehr und sicherere Radwege ist nach Prüfung des Berliner Senats in der eingereichten Fassung nicht zulässig. Das Land dürfe Fahrradstraßen und andere Radwege nicht so einrichten wie im Entwurf vorgesehen - dafür fehle die Gesetzgebungsbefugnis, teilte die Innenverwaltung am Montag mit. Änderungen in der Straßenverkehrsordnung sind im Bundesrecht verankert.



Endgültig kann die Unzulässigkeit nur vom Landesverfassungsgericht festgestellt werden.