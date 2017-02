Zum ersten Mal seit Ausrufung des Ausnahmezustandes in der Türkei ist ein deutscher Journalist in Polizeigewahrsam genommen worden. Es handelt sich um den Türkei-Korrespondenten der Tageszeitung "Die Welt", Deniz Yücel.



Wie die Redaktion der Zeitung bestätigte, hatte er sich bereits am Dienstag der Polizei in Istanbul gestellt. Den Anwälten des 43-Jährigen sei gesagt worden, dass gegen Yücel wegen Mitgliedschaft in einer Terrororganisation, wegen Terrorpropaganda und wegen Datenmissbrauchs ermittelt werde.