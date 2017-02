Polizisten und Sicherheitskräfte der BVG sollen in der Berliner U-Bahn künftig wieder Doppelstreife laufen, das hat Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Montagabend auf einer Veranstaltung der "Berliner Wirtschaftsgespräche" angekündigt. Die "Berliner Morgenpost" hatte zuerst darüber berichtet.

Martin Pallgen, Sprecher der Senatsinnenverwaltung, bestätigte am Dienstag die Pläne. Die konkreten Punkte würden aber erst am Freitag bekanntgegeben. An diesem Tag werde der Vertrag zwischen Polizei und BVG unterzeichnet, sagte Pallgen dem rbb. Auch BVG-Sprecher Markus Falkner wollte sich zu Details vorab nicht äußern. Er bestätigte allerdings, dass das "subjektive Sicherheitsgefühl" ein wichtiger Faktor für die BVG sei. "Wir wollen weiter wachsen", sagte Falkner rbb|24 am Dienstagmorgen. "Und dazu sollen sich die Fahrgäste bei uns wohl und sicher fühlen."

Schon früher waren Doppelstreifen von Polizei und BVG in der Berliner U-Bahn, auf Bahnhöfen und in Zügen, zum Einsatz gekommen. Seit 2003 waren sie aber die Ausnahme. Nur noch bei Schwerpunkteinsätzen waren sie noch zu sehen.