Monatelang hat der Senat das Fahrrad-Volksbegehren geprüft – und kam zu dem Schluss: In dieser Form sei es nicht zulässig. Die Initiative will nun nachbessern und weiter mit dem Senat verhandeln. Während dieser Zeit treibt sie das Volksbegehren nicht weiter voran.

Die Berliner Initiative für mehr und sicherere Radwege lässt ihr Volksbegehren ruhen, während sie mit dem Senat über ein neues Radgesetz verhandelt. Sie wollten sich mit aller Energie auf die Gespräche mit der Verkehrsverwaltung konzentrieren, teilten die Initiatoren am Dienstag mit.

Am Montag hatte die Innenverwaltung das Volksbegehren in der eingereichten Fassung für unzulässig erklärt, der Initiative aber die Möglichkeit zu Nachbesserungen gegeben und die Pause vorgeschlagen. Endgültig kann nur das Verfassungsgericht über die Zulässigkeit entscheiden. Die Initiative hingegen erklärte, die Innenverwaltung habe "in ihrer Zulässigkeitsprüfung keine Unzulässigkeit des Radgesetzes mitgeteilt".