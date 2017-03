Bedenken von Datenschützern - Berliner Polizei weitet Öffentlichkeitsfahndungen aus

01.03.17 | 08:17 Uhr

"Die Polizei bittet um Mithilfe": Immer öfter fahndet die Polizei mit Bildern aus Überwachungskameras nach Verdächtigen. Und das, obwohl der Öffentlichkeitsfahndung rechtlich enge Grenzen gesetzt sind. Denn für Betroffene kann sie weitreichende Folgen haben. Von Sarah Mühlberger



Raubüberfälle, Vergewaltigungen, Mord und Totschlag: Die knapp 160.000 Nutzer, die der Berliner Polizei bei Facebook folgen, bekommen einen intensiven Einblick in die Abgründe der Stadt. Immer häufiger bekommen sie aber auch die Möglichkeit, selbst dagegen vorzugehen: indem sie der Polizei helfen, die Verdächtigen zu fassen. Rund 20 Mal hat die Berliner Polizei in diesem Jahr schon öffentlich mit Bildern aus Überwachungskameras nach Verdächtigen gefahndet. So viele Fälle waren es nach einer Zählung der Nachrichtenagentur dpa im gesamten vergangenen Jahr; 2015 wurde laut dpa nur in zehn Fällen öffentlich mit Videomaterial gefahndet.

Genaue Zahlen fehlen - Polizei und Staatsanwaltschaft führen keine Statistik

Die Polizei selbst führt darüber keine offizielle Statistik, auch die Berliner Staatsanwaltschaft nicht. Aber den Eindruck, dass die sogenannte Öffentlichkeitsfahndung deutlich häufiger geworden ist, bestätigt auch Polizeisprecher Thomas Neuendorf. Es liege zum einen an der höheren Zahl der Kameras im öffentlichen Raum und zum anderen an der besseren Qualität der Aufnahmen, sagt er rbb|24. "Und durch die sozialen Medien ist die Verbreitung für uns viel einfacher geworden." Bei der sogenannten Öffentlichkeitsfahndung spielen klassische Verbreitungswege wie Plakate oder Handzettel heute eine untergeordnete Rolle, lassen sich doch via Facebook oder Twitter deutlich mehr Menschen erreichen als über eine Litfaßsäule.

Datenschutzbeauftragte: Zunehmende Öffentlichkeitsfahndungen "sehr problematisch"

Berlins Datenschutzbeauftragte Maja Smoltcyk hält die zunehmende Zahl der Öffentlichkeitsfahndungen für "sehr problematisch": "Es kann nicht sein, dass man immer gleich mit den schärfsten Mitteln anfängt zu recherchieren", sagt sie auf Anfrage von rbb|24. "Das entspricht einfach nicht dem Grundsatz der Datensparsamkeit."

Man müsse bedenken, dass eine öffentliche Fahndung erhebliche Auswirkungen haben kann - sowohl auf Täter als auch auf unbeteiligte Personen. Sollte sich im Laufe eines Verfahrens herausstellen, dass ein Verdächtiger doch unschuldig ist, kann die klassische Fahndung einfach eingestellt werden. Die Vorverurteilungen und Stigmatisierungen, die bei einer Öffentlichkeitsfahndung im Internet stattfinden, ließen sich aber nicht einfach löschen, warnt die Datenschutzbeauftragte. Deswegen stelle die Öffentlichkeitsfahndung im Gegensatz zu einer klassischen Fahndung "einen sehr viel intensiveren Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung dar, weil Daten ins Netz gegeben werden und damit eine ganz andere Verbreitung finden."

Bei Minderjährigen ist die Öffentlichkeitsfahndung nur "Ultima Ratio" - eigentlich

Zwar löscht die Polizei nach erfolgreicher Fahndung sofort die Bilder und Videos von ihren Seiten - bis dahin sind die Aufrufe jedoch häufig schon intensiv weiterverbreitet worden. Es gilt die Faustregel: Je abscheulicher das Verbrechen, desto größer das Engagement der Internetnutzer. Einmal geteilt, sind die Bilder und Daten quasi für immer im Netz, weil sie ein unkontrollierbares Eigenleben entwickeln. Das zeigte sich erst vor zwei Wochen, als nach einer vermissten Zwölfjährigen gefahndet wurde. Das Mädchen wurde schließlich wohlbehalten aufgefunden, ein Verbrechen lag nicht vor. Auf den Seiten der Polizei ist der Suchaufruf längst gelöscht, in den meisten Medien ihr Foto nachträglich verpixelt worden. Ihr Bild und ihr voller Name sind trotzdem auf zahlreichen Internetseiten verewigt und damit weiterhin über eine einfache Google-Suche auffindbar. Auch unter den Tatverdächtigen, nach denen online erfolgreich gefahndet wird, sind zahlreiche Minderjährige. Kinder und Jugendliche am Anfang ihres Lebens müsse man in besonderem Maße schützen, fordert Maja Smoltczyk. Bei ihnen dürfe es "wirklich nur die Ultima Ratio sein, an die Öffentlichkeit zu gehen".

Voraussetzung: Straftat "von erheblicher Bedeutung"

Der Öffentlichkeitsfahndung sind rechtlich enge Grenzen gesetzt. Grundsätzlich darf die Polizei erst dann mit Bildern an die Öffentlichkeit gehen, wenn ein Richter einen solchen Antrag der Staatsanwaltschaft genehmigt. Dafür muss laut Strafprozessordnung eine Straftat "von erheblicher Bedeutung" vorliegen. Oft geht es um Raub, Vergewaltigungen oder sogar Mord, wenn sich die Polizei an die Berliner wendet. Mitunter geht es aber auch um manipulierte Spielautomaten oder um einen Laptop, der aus einer Wohnung gestohlen wurde. "Es müssen alle andere Ermittlungsansätze ausgeschöpft sein", sagt Polizeisprecher Neuendorf zu den grundsätzlichen Voraussetzungen für die Öffentlichkeitsfahndung. Auch deswegen dauert es häufig mehrere Wochen oder Monate, bevor die öffentliche Suche nach den Tatverdächtigen beginnt.

In jedem dritten Fall ist die Öffentlichkeitsfahndung erfolgreich

Bei besonders schweren Verbrechen kann es aber auch sehr schnell gehen: Im Fall des Obdachlosen, auf den Ende Dezember eine Feuerattacke verübt wurde, gab es die richterliche Freigabe der Bilder aus den BVG-Kameras bereits nach zwei Tagen. Kurze Zeit später stellten sich sechs der sieben Tatverdächtigen, der siebte wurde von Zivilfahndern festgenommen. Auch im Fall des sogenannten U-Bahn-Treters und nach der Vergewaltigung einer 18-Jährigen waren die Ermittler nach der Veröffentlichung der Bilder aus Überwachungskameras erfolgreich. Polizeisprecher Neuendorf schätzt, dass in etwa jedem dritten Fall, in dem die Polizei Fotos oder Videos veröffentlicht, die Verdächtigen gefasst werden oder sich stellen. Aber: Ob es letztlich die Veröffentlichung an sich ist, die verantwortlich für den Erfolg der Ermittlungen ist, lässt sich nicht sicher sagen: Die Polizei erfasst intern nicht, auf welchem Wege es zum Fahndungserfolg kam.

Datenschutz? Gerade eher zweitrangig

Der Datenschutz scheint momentan bei all dem eine untergeordnete Rolle zu spielen. Anfang des Jahres, womöglich noch unter dem Eindruck des Anschlags am Breitscheidplatz im Dezember, sprachen sich in einer Umfrage 80 Prozent der Berliner für mehr Kameras im öffentlichen Raum aus. Und gerade bei besonders brutalen Verbrechen oder der Suche nach Terrorverdächtigen kritisieren viele, dass es zu lange dauere, bis die Bilder aus Überwachungskameras veröffentlicht werden. "Es ist heute so, dass ein öffentlicher Druck ausgeübt wird auf die Polizei, diese Mittel einzusetzen", findet auch Datenschutzbeauftragte Smoltczyk. "Das ist ein Problem."