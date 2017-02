Digitalfunk der Berliner Polizei an Silvester überlastet

Künftig sollen Polizisten mit den neuen Telefonen einfacher mit den Dienststellen kommunizieren können. Der Digitalfunk funktioniert an vielen Orten in Berlin nicht, zum Beispiel in U-Bahnhöfen oder Stahlbeton-Bauten.

Zuletzt war der Digitalfunk der Berliner Polizei an Silvester überlastet. "Es gab diesmal ein Software-Problem", hatte Benjamin Jandro von der Gewerkschaft der Polizei dem rbb anschließend gesagt. "Das ist ein weiteres Kapitel in der Endlosschleife 'Probleme mit dem Digitalfunk'", so Jandro.

Dass der Behördenfunk flächendeckend einsatzbereit sein soll, steht auch im Koalitionsvertrag der neuen rot-rot-grünen Regierung.