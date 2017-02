Unter dem Motto "Holm bleibt" wurde wochenlang dafür demonstriert, Holms Kündigung an als wissenschaftlicher Mitarbeiter rückgängig zu machen. Die Studenten teilten außerdem mit, dass sie eine kritischere Lehre forderten, mehr Mitbestimmung an der HU sowie einen sozialeren Wohnungsbau.

Die Besetzung am Institut für Sozialwissenschaften der Humboldt-Universität zu Berlin (HU) ist seit Montag endgültig beendet. Laut einer Pressemitteilung der HU hätten die Besetzer bereits am Sonntag den letzten Raum geräumt. "Dieser war seit dem offiziellen Ende der Institutsbesetzung am 16. Februar weiter von teilweise anonymen Aktivistinnen und Aktivisten besetzt geblieben", hieß es. Der nun verlassene Raum müsse nun saniert werden.

Am 18. Januar hatten Studenten begonnen, mehrere Räume in dem Institut zu besetzen. Auslöser war Andrej Holms Entlassung als wissenschaftlicher Mitarbeiter am gleichen Tag. Die Präsidentin der HU, Sabine Kunst, begründete die Entlassung damit, dass Holm bei seiner Bewerbung falsche Angaben zu seiner Biografie gemacht hatte. Er hatte eine Tätigkeit beim Ministerium für Staatssicherheit in der DDR verschwiegen und dies wiederholt mit Erinnerungslücken gerechtfertigt.

Nachdem Die Linke den 46-Jährigen im November als Staatssekretär in die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen holen wollte, begann eine heftig geführte Debatte über die Personalie. Holm trat schließlich als Staatssekretär zurück und verlor anschließend auch seine Anstellung an der HU. Letzteres wurde mittlerweile wieder zurückgenommen. Zudem will die Berliner Fraktion der Linkspartei Holm zukünftig als externen Berater beschäftigen.