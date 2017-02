Der 36-jährige Politiker war am vergangenen Montag wegen Betrugs mit Fahrtkosten- und Mietzuschüssen in Höhe von knapp 87.000 Euro vom Amtsgericht zu 14 Monaten Bewährungsstrafe verurteilt worden. Die Staatsanwaltschaft hatte kurz darauf Berufung eingelegt, weil sie eine höhere Strafe erreichen will. Die Ankläger hatten ein Jahr und zehn Monate Bewährungsstrafe gefordert.

Bei dem Fall geht es im Kern darum, dass Jürgens als Abgeordneter von 2004 bis 2015 dem Landtag falsche Wohnorte angegeben haben soll, um erhöhte Zuschüsse zu kassieren. Nach dem Urteil des Amtsgerichts vom 13. Februar hatte der 36-Jährige nicht wie angegeben in seinem Elternhaus in Erkner beziehungsweise später in Beeskow (Oder-Spree) gelebt, sondern tatsächlich in erst Berlin und dann Potsdam. So habe er sich vom Landtag überhöhte Fahrtkosten- und Mietzuschüsse erschlichen, heißt es in dem Urteil. Außerdem hätte er auch 2014 nicht als Kandidat für den Kreistag Oder-Spree antreten dürfen, urteilte das Gericht.