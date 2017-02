Beisetzungen in historischen Mausoleen geplant - Brandenburg will Bestattungsrecht ändern

21.02.17 | 19:22

Brandenburgs rot-rote Koalition will künftig Bestattungen auch in historischen Mausoleen erlauben. Das ist Ziel eines Antrags, der in der kommenden Woche im Landtag beraten werden soll. "Als 1990 das DDR-Bestattungsrecht in Landesrecht transformiert wurde, hat man nicht daran gedacht, dass es Mausoleen gibt", sagte der innenpolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Sören Kosanke, der Katholischen Nachrichten-Agentur. "Das ist ohne erkennbaren Grund nicht geregelt worden."

Mausoleen bei Rechtsänderung 1990 vergessen

Aus diesem Grund seien oberirdische Bestattungen in Mausoleen in Brandenburg derzeit nicht gestattet, so Kosanke. Zugleich gebe es auf Brandenburger Friedhöfen viele kunsthistorisch wertvolle Mausoleen. Um sie zu erhalten, seien Patenschaften denkbar, bei denen sich die Förderer nach ihrem Tod in den Mausoleen bestatten lassen könnten. "Wir wollen diese Möglichkeit schaffen und deswegen das Bestattungsrecht neu regeln", erklärte Kosanke.



Sargzwang soll fallen