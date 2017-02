Knapp 10.000 Asylsuchende kamen 2016 in Brandenburger Erstaufnahme-Einrichtungen an. Weitere gut 9.000 wurden in Folge-Unterkünften der Kommunen aufgenommen. An welchem Ort wieviele Menschen untergebracht wurden, wo sie herkamen und wo Plätze frei blieben, zeigen interaktive Grafiken. Von Dominik Wurnig und Götz Gringmuth-Dallmer