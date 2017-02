Generalstaatsanwalt äußert scharfe Kritik an Bundesregierung

Auch in punkto Abschiebung arbeite die Regierung nicht effizient genug. Deshalb greift Rautenberg zu deutlichen Worten: "Die Willkommenskultur ist für die Flüchtlinge, aber nicht für Kriminelle und Terroristen. Und deshalb muss man die aussortieren."

Brandenburgs Generalstaatsanwalt Erardo Rautenberg übt scharfe Kritik an der Flüchtlingspolitik der Bundesregierung. Die seiner Meinung nach nicht erfolgte Identitätsprüfung von Flüchtlingen würde dazu beitragen, dass der Rechtspopulismus an Zuspruch gewinnt. Zudem wirft er der Regierung eine zu lasche Abschiebepraxis und untaugliche Maßnahmen im Kampf gegen den Terror vor.

In Brandenburg gebe es rund 17.000 Flüchtlinge, von denen die Behörden nur die Namen kennen, die sie selbst angegeben haben. "Wir haben uns dann an das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gewandt, um die Daten dieser Personen zu bekommen, haben sie aber nicht bekommen", berichtet der Generalstaatsanwalt. "Jetzt müssen wir die Verfahren mit Eigenmitteln abarbeiten. Ich finde das nicht sehr glücklich."

Rautenberg zeigt sich überzeugt, dass eine genaue Überprüfung auch im Interesse der Flüchtlinge sei: "Im Übrigen ist die Sorge der Flüchtlinge, die wirklich Flüchtlinge sind, dass unter ihnen Leute eingeschleust sind, die im Grunde genommen ganz anderes im Schilde führen, groß", teilt Rautenberg mit. "Es gibt viele Hinweise an die Polizei, weil die Leute auch Angst haben, dass sich Terroristen in ihren Reihen befinden." Auch Fälle von Sozialbetrug mit mehreren Identitäten seien "Fälle, die nicht vorkommen dürften, weil sie Wasser auf die Mühlen der Rechtspopulisten sind", so der Jurist.

Rautenberg hatte bereits im November für Diskussionen gesorgt. Als sachverständiger Zeuge erklärte er im NSU-Ausschuss des Brandenburger Landtages, die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung sei mitverantwortlich für ein Wiedererstarken des Rechtsextremismus: Kein Land könne unbegrenzt Menschen aufnehmen.