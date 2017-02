Tausende Flüchtlinge sind 2015 unkontrolliert nach Brandenburg eingereist. Die Staatsanwaltschaft hat einen kleinen Teil bisher überprüft. Man wolle nur feststellen, ob die Personen hier zu Recht seien, so Generalstaatsanwalt Rautenberg im rbb.

Brandenburgs Generalstaatsanwalt Erardo Rautenberg hat die Überprüfung von Flüchtlingen verteidigt, die bei ihrer Ankunft in Deutschland nur mangelhaft erfasst worden sind.

Dass das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) einen Datenabgleich mit der Begründung verweigere, dass es keine Rasterfahndung geben dürfe, halte man für kein durchschlagendes Argument, sagte Rautenberg am Samstagabend in der rbb-Sendung "Brandenburg aktuell". "Wir wollen ja nur schnell feststellen, ob die Personen hier zu Recht sind oder ob es Personen sind, die dies nur vortäuschen." Letzteres würde man weiter verfolgen, so Rautenberg.