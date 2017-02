Kritik an Überprüfung von Flüchtlingen in Brandenburg

Brandenburgs Justiz überprüft zurzeit die Daten tausender Flüchtlinge - mit Hilfe von Strafverfahren. Generalstaatsanwalt Rautenberg rechtfertigt die Praxis mit fehlender BAMF-Unterstützung. In der CDU gibt es jedoch Zweifel an der Rechtmäßigkeit.

Der CDU-Landtagsabgeordnete Danny Eichelbaum kritisiert, dass in Brandenburg Flüchtlinge durch Strafverfahren überprüft werden. "Das sieht eher nach Aktionismus aus, als nach einer wirksamen Maßnahme", sagte Eichelbaum am Montag dem rbb.



Die Staatsanwaltschaft müsse individuell einen Anfangstatverdacht bei den Flüchtlingen feststellen, wenn sie strafrechtlich ermitteln wolle. "Alles andere wäre ein Kollektiv-Strafrecht, das mit rechtsstaatlichen Grundsätzen nicht vereinbar ist", so Eichelbaum. Er bezweifle, dass die Staatsanwaltschaft für alle 18.000 Flüchtlinge diesen Anfangstatverdacht entsprechend geprüft und positiv festgestellt habe.