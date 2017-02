Mit Informationsaktionen und einer besseren Vernetzung will Brandenburgs Sozialministerin Diana Golze (Linke) die Pflege-Angebote für Menschen in ihrem gewohnten Umfeld stärken.

Bereits jetzt werden etwa acht von zehn Pflegebedürftigen in der häuslichen Umgebung betreut, wie die Linken-Politikerin am Donnerstag in Potsdam sagte. Dafür müssten die Wohnungen entsprechend barrierefrei ausgestattet und ein Netzwerk von Hilfseinrichtungen in unmittelbarer Nähe vorhanden sein. Die Zukunft der Pflege liege im Quartier. "Dort, wo die Menschen leben und alt werden wollen, brauchen wir kleine dezentrale Lösungen", sagte Golze.