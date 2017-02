Bürgerinitiative wirft Tiemann Täuschung vor - Wirbel um Baupläne für Hotel in Brandenburg/Havel

20.02.17 | 21:46 Uhr

Gegen den geplanten Hotelneubau mitten in Brandenburg an der Havel wehrt sich eine Bürgerinitiative schon länger. Nun hat sie neue Munition: Ein Brief der Oberbürgermeisterin soll Absprachen mit dem Investor beweisen. Das sieht die Stadtverwaltung ganz anders.



Der geplante Hotelneubau auf dem Packhofgelände in Brandenburg an der Havel sorgt für neue Aufregung. Die Bürgerinitiative Packhof, die gegen die Baupläne ist, wirft Oberbürgermeisterin Dietlind Tiemann geheime Absprachen mit dem Investor vor. Sie fordert deshalb den Abbruch der Verhandlungen mit dem Investor und eine Neuausschreibung.



Auf dem Areal mitten in der Stadt soll das Hotel mit 250 Auto-Stellplätzen entstehen. Die Ausschreibung sei allerdings von Anfang an nicht ergebnisoffen gewesen, erklärt die Bürgerinitiative. Das gehe aus einem Brief hervor, den Tiemann an den Investor bereits ein Dreivierteljahr vor der offiziellen Ausschreibung gesandt habe, heißt es in einer Mitteilung vom Montag.

"Keine Verhandlungen mit Dritten"

An den Investor RIMC International Hotel Resort schrieb Tiemann im März 2015: "Bezug nehmend auf Ihre Anfrage zur Einräumung einer Exklusivität für das Grundstück am Packhof kann ich verbindlich zusichern, dass die Stadt Brandenburg an der Havel keine Verhandlungen mit Dritten aufnehmen wird und auf der Grundlage Ihres vorgetragenen Investitionsinteresses bereits alle Vermarktungsbemühungen für das Grundstück am Packhof vorerst eingestellt hat." Die Stadtverwaltung räumt das Schreiben ein - sie hat den Brief auch komplett veröffentlicht. Die Verwaltung weist aber die Behauptung zurück, die Oberbürgermeisterin habe die Öffentlichkeit getäuscht. Die Bürgerinitiative habe sich "komplett verrannt", erklärte der für das Ausschreibungsverfahren zuständige Bürgermeister Steffen Scheller am Montag.

Packhof mit Schwermetallen belastet

"Es ist absoluter Standard im Ansiedlungsgeschäft, zu einem frühen Zeitpunkt Vertraulichkeit und Exklusivität einzuräumen, da mögliche Interessenten mit den in ihrem geistigen Eigentum stehenden Ideen Bankgespräche und andere Vorarbeiten zu erledigen haben", so Scheller. Er verwies darauf, dass Tiemann in dem Schreiben an RIMC keine weitere Exklusivität zugesichert habe.



Der Packhof war einst ein Werftgelände und ist mit Schwermetallen belastet. Diese Altlasten machen eine Bebauung teuer. Vor der Bundesgartenschau 2015 fand sich kein Investor für das Areal. Die Anwohner wehren sich gegen eine großflächige Bebauung, wie sie in den Hotelplänen vorgesehen sind.