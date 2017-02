Aus Brandenburg wurden im vergangenen Jahr 14 Afghanen ausgewiesen. Laut dem Sprecher des Innenministeriums Ingo Decker ist es allerdings wahrscheinlich, dass diese im Rahmen des Dublin-Verfahrens in die europäischen Länder zurückgeschickt wurden, in denen sie ursprünglich angekommen waren.

Aus Sicht der Brandenburger Grünen hat sich die Sicherheitslage in Afghanistan im Laufe der vergangenen Monate weiter verschlechtert. Das gesamte Staatsgebiet sei von Bürgerkrieg geprägt, die Sicherheitslage prekär. "Wir halten Abschiebungen nach Afghanistan in der derzeitigen Situation für unverantwortlich", betonte die Fraktionssprecherin Ursula Nonnemacher (Grüne).

Brandenburgs Grüne haben im Landtag einen Abschiebestopp nach Afghanistan gefordert. Die Regelung solle für die kommenden drei Monate gelten, heißt es in einem am Dienstag vorgelegten Antrag.

Auch die Brandenburger Regierung will sich weiter an der Bundespolitik orientieren. Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) hatte am Montag auf bundesweit gleiche Abschiebe-Praktiken beharrt: "Ich halte viel davon, dass wir die Einschätzung des Auswärtigen Amtes und des Bundesinnenministeriums zur Grundlage der Entscheidungen in den Ländern machen." Er halte es für falsch, "wenn Länder jetzt versuchen eine eigene Asyl-Politik zu machen." Das rot-grün regierte Schleswig-Holstein hatte kürzlich einen Abschiebestopp beschlossen.

Auch Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) bewertet die Sicherheitslage in Afghanistan als schwierig. Es sei unklar, wer dafür garantiere, "dass die Menschen durch eventuell unsichere Regionen in vermeintlich sichere gebracht werden", sagte ein Sprecher der Berliner Innenverwaltung am Dienstag. Trotzdem gebe es weder für Afghanistan noch für andere Staaten einen generellen Abschiebestopp, auch um die Möglichkeit zur Abschiebung von Straftätern zu wahren.

Das Land Berlin hat im vergangenen Jahr niemanden nach Afghanistan abgeschoben. Etwas mehr als zwanzig Afghanen wurden allerdings in sogenannte Drittstaaten geschickt.

Die rot-rot-grüne Berliner Koalition will aber - besonders auf Drängen von Linken und Grünen - das Thema Abschiebung zukünftig anders angehen. Abgelehnte Asylbewerber sollen überzeugt werden freiwillig in ihre Heimat zurückzukehren, auch durch finanzielle Anreize. Laut Geisel kommen in Berlin auf eine Abschiebung etwa viereinhalb freiwillige Ausreisen. Deshalb wolle man Beratungen in diese Richtung intensivieren.