rbb|24 Datenauswertung | Leerstand in Brandenburg

Seit Anfang 2016 sinkt die Zahl der Flüchtlinge deutlich, die in Brandenburg eintreffen. Deshalb waren Ende 2016 fast 20.000 Plätze in den zuvor eilig geschaffenen Unterkünften frei. Trotzdem wird jetzt in Frankfurt (Oder) eine neue Erstaufnahme-Einrichtung eröffnet. Wie passt das zusammen? Von Andrea Marshall