1260 Delegierte wählen am Sonntag den neuen Bundespräsidenten. Mit dabei sind Peter Maffay, Shermin Langhoff und Jogi Löw - und dazwischen Marta Szuster aus dem winzigen Ort Staffelde bei Gartz an der Oder. Von Katja Geulen

Marta Szuster steckt mitten im Chaos eines Haus-Umbaus, doch die wichtigen Unterlagen hat sie in der Schublade einer Kommode parat. Sie zieht den Brief des Bundestagspräsidenten mit dem Ablaufplan für den Wahl-Sonntag heraus. Um neun Uhr geht es los, Anreise ist schon Samstag. Inzwischen ist sie sogar ein bisschen aufgeregt: "Klar überleg ich mir langsam: was zieh ich an, wenn treffe ich dort. Aber ich bin jetzt auch nicht außer mir, ich werde das ganz normal meistern, denke ich."

1.260 Wahlleute: 630 Bundestags-Abgeordnete und 630 von den Ländern delegierte Bürger, darunter Promis und Landespolitiker, wählen am Sonntag den neuen Bundespräsidenten. Mit dabei sind Peter Maffay, Iris Berben, Jogi Löw, Katja Ebstein und Olympiasieger Sebastian Brendel. Und dazwischen die Gemeindevertreterin Marta Szuster aus dem winzigen Ort Staffelde bei Gartz an der Oder in der Uckermark.

Die 36-jährige Deutsch-Polin - sie ging in Hamburg zur Schule und in Stettin zur Uni - ist seit sie denken kann mit diesen beiden Identitäten unterwegs. Seit 2010 wohnt sie nun direkt an der Grenze, in Staffelde, nördlich von Gartz an der Oder in der Uckermark. Wegen der Liebe ist sie hier gelandet, ihr Mann stammt aus der nahen Grenzstadt Gryfino in Polen, er arbeitet nach wie vor dort. Drei Kinder haben sie inzwischen, sie wachsen zweisprachig auf. Szuster betreibt mit ihren Eltern einen Pflegedienst in Hamburg, ist Gemeindevertreterin im uckermärkischen Mescherin und ehrenamtlich im grenzüberschreitenden Kulturaustausch unterwegs. Für die Brandenburger SPD-Fraktion war dieses Engagement guter Grund, sie als Wahlfrau zu delegieren, erklärte ihr Vorsitzender Mike Bischoff bereits im November bei Bekanntgabe der Wahlleute.

Dass ihre Arbeit auch in Potsdam und Berlin Anerkennung findet, macht sie stolz, sagt Szuster. Gleichzeitig war sie überrascht, als sie gefragt wurde: "Klar, man macht viel, aber was sind ein Erntefest oder ein paar Konzerte, die man organisiert, gegen eine Olympische Goldmedaille", sagt sie und spielt auf Olympiasieger Sebastian Brendel an, der ebenfalls dabei ist. Außerdem betont sie, dass das gute Zusammenleben von Deutschen und Polen in der Grenzregion und ihrer Wahlheimat, der Uckermark, schließlich durch viele Menschen gestaltet werde – als Vertreterin für sie alle möchte sie angesehen werden.