Steinmeiers Gegenkandidaten bei der Bundespräsidentenwahl - Die Ausichtslosen

10.02.17 | 18:27 Uhr

Wenn am Sonntag der Bundespräsident gewählt wird, gibt es neben Frank-Walter Steinmeier vier weitere Kandidaten. Der SPD-Politiker allerdings hat die größten Chancen auf die Wahl. Visionen für das Amt aber haben alle vier.

Die Wohnung im Allgäu hat Alexander Hold noch nicht gekündigt: Der Kandidat der Freien Wähler bei der Bundespräsidentenwahl am Sonntag weiß: Seine Chancen gegen Frank-Walter Steinmeier (SPD) sind gering. Doch der Jurist nimmt's sportlich. Es sei wie die Frage an den Trainer von Dynamo Dresden, welche Chancen dieser sich angesichts eines Pokalspiels gegen Bayern München ausrechnet, sagt Holm: "Wenn der jetzt sagen würde: 'Nein, gegen Bayern haben wir sowieso keine Chance', dann sollte er besser gar nicht antreten. Und wir wissen ja: Der Pokal hat seine eigenen Gesetze."



Zumindest ist Hold der bekannteste der drei Gegenkandidaten von Steinmeier. Über 2.000 Mal hatte er im TV-Nachmittagsfernsehen bei Sat.1 geurteilt, gab den väterlich-strengen Richter. Scharfes Urteilsvermögen braucht der 54-Jährige schon von Berufswegen. Das helfe ihm als Bundespräsident, so glaubt Hold: "Die Bürger haben mich nun mal seit 15 Jahren kennengelernt als jemanden, der versucht, allen gerecht zu werden, am Ende aber doch entscheidet, und der das dann auch richtig erklärt."

Mehr zum Thema Handwerker bauen um - Stühlchen wechsel Dich im Bundestag Im Bundestag demontieren Handwerker derzeit alle Ruhekissen der Demokratie – also die Stühle der Parlamentarier. Denn damit am Sonntag ein neuer Bundespräsident gewählt werden kann, muss kräftig aufgestuhlt werden. Von Frank Aischmann

Ein Bundespräsident, der nicht alle mitnimmt?

Alle mitnehmen! - Das ist nicht unbedingt der Anspruch des AfD-Kandidaten Albrecht Glaser. Der 74-Jährige war lange in der CDU, doch er begann zu fremdeln. Die Kanzlerin nennt er eine "dubiose Figur", dem Finanzminister wirft er vor, dass der "letztendlich den Staat auflösen wolle". Und ein Bundespräsident für alle, die in Deutschland leben - das will Glaser nicht sein. Denn eines stört nach seiner Ansicht: "Wer die Meinungsfreiheit, die Freiheit der Wissenschaft, die Freiheit der Kunst und der Religionsfreiheit wieder herstellen will, muss sich gegen den Islam wehren", sagt er.



Der 74-Jährige unterteilt die Welt gern in Gut und Böse. Er redet viel, nicht immer ist am Anfang eines Satzes klar, wohin ihn das führt. Als Stadtkämmerer von Frankfurt am Main hatte er um die Jahrtausendwende rund 100 Millionen Euro eigenmächtig in Fonds investiert und der Banken-Metropole hohe Verluste beschert. Trotzdem: Die AfD hält ihn für einen Präsidenten, der das Land voranbringen könne - doch auch Glasers Wahlchancen sind minimal.

Mehr zum Thema Interview | Thomas Bittner zum Film "Macht.Mensch.Steinmeier" - "Er kann ein guter Bundespräsident werden" Frank-Walter Steinmeier soll als Bundespräsident auf Joachim Gauck folgen. Ein Filmteam des rbb hat den scheidenden Außenminister zwei Monate lang begleitet. Filmemacher Thomas Bittner schildert seine Eindrücke vom künftigen ersten Mann im Staate.

Butterwegge will ein Zeichen setzen

Etwas besser sind die Aussichten für Christoph Butterwegge - doch der Kandidat der Linkspartei glaubt nicht, dass er gewählt wird. Aber: "Die Kandidatur selbst öffnet natürlich Möglichkeiten, darauf hinzuweisen, dass sich der Reichtum bei uns immer weiter in wenigen Händen konzentriert", so Butterwegge. "Weiter darauf hinzuweisen - das finde ich auch für die etablierten Parteien wichtig -, dass sich eben auch die Armut ausbreitet, dass es Wohnungsnot gibt. Solche Probleme in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses zu rücken - das war ein Interesse von mir, das ich mit dieser Kandidatur verbinde." Das ist sein Thema: Der Armutsforscher war schon vor fünf Jahren als Kandidat im Gespräch. Als klarer Gegner der SPD-Reformagenda 2010 hofft er auf einen Achtungserfolg. Und er hofft damit auch auf ein Zeichen an die Linke, sich beim Thema Armut als Partei der Lösungen zu präsentieren.

Die Partei nominiert einen Kandidaten und spendiert einen Slogan

Der von den Piraten unterstützte Kandidat hingegen tritt unter dem Slogan "Garantiert keinen Dreck am Stecken! Yeah!" an - ihn schlägt der EU-Abgeordnete der Satirepartei "Die Partei", Martin Sonneborn vor. Es ist sein Vater Engelbert. Auch wenn die Chancen dieses und der anderen drei Gegenkandidaten von Frank-Walter Steinmeier - unterstützt von SPD, Union, FDP und Grünen - nur theoretisch bestehen: Zumindest sorgen sie für Farbe am Sonntag bei der Wahl.