Als geistigen Vorfreudentaumel könnte man bezeichnen, was die Berliner SPD via Twitter verbreiten wollte: Die Genossen freuen sich auf Steinmeier als Bundespräsident. Doch nicht sosehr der Gedanke, als vielmehr die Formulierung sorgte dann für Aufregung, für einen Rückzieher und für einen Entschuldigungstweet.

"Wir freuen uns auf den neuen sozialdemokratischen Schlossherrn", hatte die Landespartei mit einem Bild vom Schloss Bellevue, dem Sitz des Bundespräsidenten, getwittert. CDU-Generalsekretär Peter Tauber schrieb daraufhin am Samstag: "Lieber Herr Steinmeier, ich hoffe Sie sind ab Morgen der Präsident für alle Deutschen und nicht nur für @spdberlin". Die Bezirksbürgermeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg, Monika Herrmann (Grüne) kommentierte den Tweet einfach mit "Peinlich …".

Eigentlich wollte die Berliner SPD nur ihre Freude darüber zum Ausdruck bringen, dass Frank-Walter Steinmeier am Sonntag zum neuen Bundespräsidenten gewählt werden soll. Doch ein entsprechender Tweet sorgte in dem Kurznachrichtendienst für Unverständnis, Spott und Rügen.

Auch SPD-Generalsekretärin Katarina Barley griff den Tweet auf und sprach von einem "Missgriff". Allerdings schrieb sie an die Adresse des rheinland-pfälzischen CDU-Bundestagsabgeordneten Patrick Schnieder: "Mensch, müsst Ihr die Hosen voll haben ..." Schnieder hatte auf Twitter die Frage aufgeworfen, ob Steinmeier am Sonntag in der Bundesversammlung wie eigentlich erwartet im ersten Wahlgang auf die nötigen Stimmen kommt.

Andere Nutzer kommentierten, dass "Schlossherr" nicht zu Sozialdemokraten passe, zudem stehe die Wahl ja erst noch bevor.