Der Zuschauer Berlin Mittwoch, 01.02.2017 | 13:55 Uhr

Wenn jemand mit seiner Selbständigkeit nur 800 EUR im Monat verdient, sollte er sich mal ganz schnell eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung suchen.



Die Krankenkasse (oder private Krankenversicherung) ist dabei übrigens das geringste Problem. In diesem Rechtskreis werden die Probleme von heute mit dem Geld von heute geregelt, das wird noch funktionieren.



Viel interessanter ist in diesem Zusammenhang der Blick in den Bereich der Altersabsicherung. Denn da geht es um das Geld von morgen, mit dem die Probleme in 30 Jahren gelöst werden müssen. Für die allermeisten Selbständigen ist es vollkommen uninteressant, in die gesetzliche Rente einzuzahlen, weil es niemanden gibt, der den Arbeitgeberanteil trägt. Gut gelöst ist das nur für Künstler, wo die Künstlersozialkasse den Arbeitgeberanteil zuschießt (finanziert aus der Künstlersozialabgabe, die von den Kunden gezahlt werden muss). Alle anderen hätten entweder nur eine halbe Rente, oder müssten den doppelten Beitrag zahlen.