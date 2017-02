Michael Radewege Mittwoch, 01.02.2017 | 11:20 Uhr

Und was soll dies bringen, der Pfarrer in Frankreich der von solchen IS Verbrechern in der Kirche geköpft wurde(2016) hat es auch nicht weiter geholfen oder Ihn beschützt denn der IS-Kämpfer hatte Fußfesseln ??Es kommen von unserer Regierung immer nur Tropfenweise Beruhigungspillen, man will ja Einikeit zeigen & es sind dies Jahr Wahlen !!