Der Berliner AfD-Chef Georg Pazderski wird nicht für die Landesliste seiner Partei für die Bundestagswahl im September kandidieren. Er trete zwar als Direktkandidat in Pankow an, werde sich diesen Platz aber nicht auf dem Landesparteitag am Wochenende absichern lassen. Das sagte er rbb|24 am Montag.

Am vergangenen Mittwoch hatte Pazderski noch angekündigt, gemeinsam mit der Co-Landesvorsitzenden Beatrix von Storch als Doppelspitze in den Bundestag einziehen zu wollen. In einer internen Mail an die Parteimitglieder soll er nur einen Tag später die Entscheidung damit begründet haben, dass sein Platz an der Spitze des Landesverbands und an der Spitze der Fraktion im Abgeordnetenhaus sei. Deshalb werde er beim Parteitag am 4. und 5. März nicht für die Landesliste kandidieren.



"Ich habe mir das sehr gut überlegt, und mit meiner Familie, einigen Fraktionsmitgliedern und guten Bekannten darüber gesprochen. Wenn die Fraktion mich hier haben will, werde ich hier bleiben", begründet Pazderski die Entscheidung für Berlin gegenüber rbb|24. Er habe mit der Arbeit im Abgeordnetenhaus etwas begonnen, das er nicht nach einem Dreivierteljahr wieder aufgeben wolle.