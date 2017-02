Audio: Inforadio | 01.02.2017 | Thomas Rautenberg

Hundertausende besuchen die KZ-Gedenkstätte Sachsenhausen. Viele kommen mit der Bahn aus Berlin und wollen dann mit dem Bus weiter. Doch der ist oft überfüllt. Ein Armutszeugnis, klagt die Gedenkstätten-Stiftung. Thomas Rautenberg ist mitgefahren.



Kurz nach elf auf dem Bahnsteig in Oranienburg (Oberhavel): Der Regionalexpress 5 aus Berlin ist gerade angekommen - und mit ihm rund 150 Besucher, die zur Gedenkstätte Sachsenhausen wollen. Jonas Bluhm reckt seinen Arm mit einer farbigen Karte in der Hand nach oben. Er geht zügig zum Ausgang und etwa 30 junge Spanier, die er betreut, folgen ihm. Der 37-jährige Stadtführer will keine Zeit verlieren. Nur wer rechtzeitig an der Bushaltestelle erscheint, bekommt auch einen Platz im Bus. Es sei immer ein Glücksspiel, sagt Bluhm. Andere Stadtführer drehen mit ihren Gästen gleich ab, sie machen sich zu Fuß auf den Weg. Eine knappe halbe Stunde werden sie unterwegs sein.

Der Bus der Linie 804 kommt. Das Gedränge geht los. Ich bin der Letzte, der gerade noch reinkommt. Auch Bluhm und seine Gruppe hatten Glück. Die jungen Spanier konnten sich alle in den Bus quetschen. Bis zur Gedenkstätte hält der Bus noch an circa acht Stationen. Bluhm erzählt, dass Bürger aus Oranienburg dann oft vor dem Bus stünden und nicht mehr reinkämen. "Dann ist es auch verständlich, dass sich hier in Ortschaft Frust anstaut. Eigentlich gibt es nur Verlierer in dieser ganzen Situation hier."

Verkehrsunternehmen wollte Unterschriften nicht annehmen

Die Buslinie 804 von Oranienburg zur Gedenkstätte Sachsenhausen fährt unter der Woche stündlich ab, an den besucherstarken Wochenenden nur im Zweistunden-Takt. Die Gedenkstätten-Stiftung hat im vergangenen Jahr mehr als 14.000 Unterschriften für eine bessere Busanbindung gesammelt. Vor allem Oranienburger haben unterschrieben. Doch bei der Übergabe an den Chef der Oberhavel Verkehrsgesellschaft (OVG) kam es zum Eklat: Der Geschäftsführer ließ sich verleugnen und wollte die Unterschriften nicht entgegennehmen. Der zuständige Landrat musste eingreifen und zumindest die politischen Wogen glätten.

Auch inhaltlich reden Landkreis und Gedenkstätten-Stiftung mehr über- als miteinander. Eine schnelle, unbürokratische Lösung des Problems ist nicht in Sicht. Der zuständige Dezernent des Landkreises, Egmont Hamelow, will erst belastbare Zahlen haben. "Wir sind gerade dabei eine Zählung zu veranlassen, um die Fahrgastströme auch genau zu erfassen." Dann solle gemeinsam mit dem Träger, der Oberhavel-Holding, entschieden werden, ob eine Aufstockung nötig sei.

Mehr als 700.000 Besucher kommen pro Jahr

Eingequetscht im Bus der Linie 804 sagt mir mein Gefühl: Den Bedarf gibt es. Vielleicht nicht rund um die Uhr, aber zumindest am späten Vormittag in Richtung Sachsenhausen und am Nachmittag auf dem Weg zurück zum Bahnhof, wenn große Gruppen unterwegs sind. Stiftungsdirektor Günter Morsch hält die Zählung für reines Zeitspiel. "Jeder Oranienburger sieht, dass die Masse der Besucher unendlich groß ist. Wir haben hier objektive Zahlen, die zeigen, dass wir inzwischen bei über 700.000 Besuchern im Jahr sind." Wer das abstreite, mache sich unglaubwürdig - und zeige einfach, dass der Wille fehle.



Rund 122.000 Euro oder mehr würde die Taktverdichtung auf der Buslinie kosten. Geld, das der Landkreis nach eigenem Bekunden nicht hat und bei anderen Linien einsparen müsste. Damit will sich Stiftungsdirektor Morsch nicht zufrieden geben. Er fordert eine politische Entscheidung. "Es ist Sache des Landrats, hier ein Machtwort zu sprechen und tatsächlich im Sinne der Besucher von Sachsenhausen zu handeln." Fast nirgendwo in Brandenburg kämen so viele ausländische Menschen zu Besuch. Doch das Bild, das sie durch die "schlechte Busverbindung" geboten bekämen, sei "erbärmlich".



Kulturministerium unterstützt Gedenkstätte

Diesen Eindruck teilt inzwischen offenbar auch das Potsdamer Kulturministerium: Die Verantwortung für den öffentlichen Personennahverkehr liege zwar bei den Kreisen, heißt es in einer schriftlichen Erklärung von Ministeriumssprecher Stephan Breiding. Doch angesichts von jährlich 700.000 Besucherinnen und Besuchern unterstütze das Ministerium das Anliegen der Gedenkstätte. Man gehe davon aus, dass der Kreis und die Kommune eine akzeptable Lösung finden.